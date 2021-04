Covid: De Luca, non si può contrastare Covid abbandonando il paese a se stesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non bisogna militarizzare l'Italia ma non si può contrastare il Covid abbandonando il paese a se stesso". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della visita al centro BlunAuti di Qualiano. "Avere delle pattuglie sul lungomare mi sembra il minimo - prosegue - ma dato che questo non c'è, bisogna che le persone siano responsabili". Poi il governatore si è rivolto ai più giovani: "Il Covid fa male, porta in terapia intensiva". Sulle vaccinazioni ha poi aggiunto: "Contiamo di uscire da questo calvario in tempi ragionevolmente brevi, speriamo di immunizzare tutti i cittadini campani, cioè di somministrare le due dosi, per questo autunno". Sul fronte nazionale ha concluso: "Sarebbe bene che il governo non desse più date sull'arrivo delle nuove forniture di vaccini. Stiamoci zitti e parliamo delle cose reali". (Ren)