Campania: Saiello (M5s), bene accelerazione su "concorsone", ora soluzione per gli altri idonei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alle procedure semplificate introdotte dal Governo, abbiamo risolto il pasticcio dell'iter per la stabilizzazione degli stagisti del piano lavoro regionale. Dopo le audizioni con sindacati e dirigenti regionali in IV Commissione speciale, e le interlocuzioni che abbiamo avviato nei giorni scorsi con i ministeri competenti, si procederà con una sola prova per i quasi 2mila tirocinanti. I meccanismi di accelerazione delle prove consentiranno di concludere il corso-concorso in tempi rapidi, evitando che andassero bruciati centinaia di milioni di fondi europei e che fossero disattese le aspettative di migliaia di candidati, che hanno profuso sacrificio e impegno, trascurando ogni altra opportunità di inserimento nel mercato del lavoro". Così il presidente della Commissione speciale regionale Innovazione e Digitalizzazione e consigliere campano del Movimento 5 stelle Gennaro Saiello. "Resta ora da definire il destino di tutti gli altri idonei che hanno superato le prime due prove – continua Saiello - ma che non hanno partecipato alla fase di tirocinio. Una questione che porteremo all'esame della prossima seduta di Commissione. Così come vogliamo accendere i riflettori sulle procedure di assunzione del personale che dovrà andare a rinforzare i Centri per l'impiego, rimaste ferme al palo dopo i primi step e l'avvio della fase concorsuale". (Ren)