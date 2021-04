Campania: Pugliese, Regione sosterrà la candidatura di Monte di Procida a Comune europeo dello Sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assegnata al sindaco del comune napoletano la delega allo Sport dall'Anci Campania. A renderlo noto è lo stesso primo cittadino Giuseppe Pugliese per il quale "il sostegno ufficiale e concreto del presidente De Luca a questa importante candidatura ed il prestigioso incarico affidatomi dall'associazione dei comuni della Campania mi riempie di orgoglio". Pugliese ha poi continuato: "Ringrazio il nostro governatore e con lui il presidente campano dell'Anci Carlo Marino per le parole di assoluto apprezzamento espresse nei confronti del sottoscritto e della comunità che mi onoro di rappresentare". "La mia gratitudine va però soprattutto ai miei concittadini che mi hanno sempre supportato e consentito di poter affrontare le nostre sfide in contesti sempre più ampi e alti". Per il primo cittadino di Monte di Procida "lo sport è uno strumento portentoso, un passaporto universale per il benessere fisico e psicologico, fondamentale anche per lo sviluppo del turismo e per l'inclusione". "Come sempre, anche per questa nuova avventura – ha concluso Pugliese - ci metterò il massimo impegno". (Ren)