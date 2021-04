Napoli: avviata ad Acerra la co-progettazione inclusiva per la realizzazione del parco Akeru

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato riunito questa mattina, dal sindaco di Acerra Raffaele Lettieri, il tavolo per la programmazione partecipata, organismo di consultazione voluto dal primo cittadino per la fase di progettazione del parco urbano multifunzionale ed ecosostenibile "Parco Akeru" ad Acerra, che sarà un importante polmone verde dotato di pista di atletica e laghetto naturale che ha ricevuto un finanziamento di circa 6 milioni di euro. Al tavolo di questa mattina hanno partecipato, insieme all'ing. Gennaro Normino del Comune di Acerra, il progettista dell'opera prof. arch. Pasquale Miano, Enrico Mosca, vice presidente unico dell'Unione italiana ciechi ed il progettista Uici Fernando Caprino, Giuseppe Fornaro, consigliere nazionale per l'accessibilità dell'Unione italiana ciechi, Marisa Gallucci e Angelo Rega per l'associazione "#micolorodiblu" punto di riferimento per le persone autistiche, il garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania avv. Paolo Colombo. Il Sindaco Lettieri nel corso dell'incontro ha anche annunciato che domani, venerdì di Pasqua, in occasione della giornata per le persone affette da autismo il Castello dei Conti di Acerra sarà illuminato di blu. Mentre, oltre al realizzando parco Akeru, sarà realizzato in città un intero parco dedicato ai bisogni delle persone con disabilità. Con la metodologia della co-progettazione l'amministrazione intende addivenire a decisioni e progettazioni di spazi pubblici, in grado di rispondere a bisogni delle persone con disabilità. (segue) (Ren)