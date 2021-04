Napoli: Palmieri, via libera a lavori da 500mila euro per le scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue l'impegno dell'amministrazione per l'edilizia scolastica: la giunta comunale ha approvato oggi altre due delibere per la messa in sicurezza di edifici attraverso il rifacimento di coperture, cornicioni e solai finanziate tramite Patto per Napoli per una somma complessiva di circa 500mila euro: gli edifici interessati sono la scuola Piscicelli dove verranno completati i cornicioni e le scuole Vittorino da Feltre e 69imo circolo di Via Vela in sesta municipalità. Inoltre sono state approvate due delibere, per un totale di oltre 100mila euro per la manutenzione delle scuole della quarta municipalità e per la messa in funzione e manutenzione degli impianti elevatori delle stesse". Lo ha riferito il Comune di Napoli in una nota. "Impegnando risorse europee e accompagnando l'azione di progettazione e finanziamento degli interventi con una programmazione anche pluriennale, il servizio tecnico scuole, insieme ai tecnici dei diversi territori, è impegnato a risolvere situazioni ataviche dovute alla vetustà degli edifici. Intanto proseguono anche le verifiche e le indagini su solai e vulnerabilità sismica" così l'assessore Palmieri. (Ren)