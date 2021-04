Fisco: Nicotra (Anci), infondata analisi Confcommercio su aumento Tari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Periodicamente riemergono analisi inesatte sull'andamento del prelievo sui rifiuti in Italia. Oggi l'Osservatorio di Confcommercio riporta un gettito Tari 2020 intorno ai 9,7 miliardi di euro (dato sostanzialmente giusto) e un aumento della Tari – si dice testualmente - dell'80 per cento negli ultimi 10 anni, dato a nostro avviso errato, in quanto dimensionerebbe il prelievo sui rifiuti nel 2010 intorno a 5,4 miliardi”. Ad affermarlo è Veronica Nicotra, segretario generale dell’Anci. “Voglio ricordare invece che nel 2010 una parte considerevole del gettito era ancora richiesto nella forma tariffaria (le cosiddette Tia 1 e Tia 2) e veniva devoluto alle aziende di gestione senza passare per i bilanci comunali. La ricostruzione del gettito totale Tarsu/Tia del 2010 porta ad una stima di circa 7,9 miliardi. di euro, quindi con un aumento di circa il 25 per cento stimato nel 2019, quando il gettito, calcolato considerando anche le nuove forme tariffarie (ex comma 688 della legge 147/2013), ammontava a circa 9,9 miliardi di euro. “La nota di Confcommercio – sottolinea il segretario generale dell’Anci - prosegue imputando ai Comuni di non aver attivato il nuovo metodo di calcolo dei costi del servizio rifiuti, non tenendo conto in modo adeguato delle proroghe nell’applicazione delle nuove e complesse regole dettate da Arera, dovute agli effetti della pandemia da Covid-19. Non si tratta pertanto di inadempienza: i Comuni e le Autorità d’ambito hanno potuto operare entro la fine del 2020, come previsto dalla legge". (segue) (Com)