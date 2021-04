Fisco: Nicotra (Anci), infondata analisi Confcommercio su aumento Tari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Va poi detto che lo stesso metodo Arera in più di una situazione locale produce aumenti nei costi riconosciuti, che si basano ora principalmente sui consuntivi degli anni precedenti. I pagamenti per i contratti di servizio nel 2020 tendono a superare i costi sopportati nel 2019 di circa il 5 per cento, riflettendo anche il fatto che si tratta di costi molto 'rigidi' rispetto alle diminuzioni delle quantità dei rifiuti prodotti, che pure si sono verificate. “Nel corso del 2020, l’Anci ha più volte richiamato l’attenzione del governo e del Parlamento – ribadisce ancora Nicotra - sull’esigenza di stabilire un quadro uniforme di criteri per l’applicazione di robuste agevolazioni a favore delle attività economiche direttamente e indirettamente colpite dall’emergenza e delle famiglie più fragili. Non vi è stata una norma statale ma i Comuni hanno operato in tal senso utilizzando una quota dei fondi straordinari assegnati con riferimento alle agevolazioni da Covid-19. Va certamente detto che l’assenza di una norma statale ha determinato nelle deliberazioni delle agevolazioni, che nella gran maggioranza dei casi ci sono state, una non uniformità di effetti economici. E’ auspicabile che con il prossimo decreto emergenziale siano stanziate risorse per le riduzioni Tari e sia determinato uno schema di riferimento univoco. “Infine la stessa Confcommercio, oltre a dare punteggi sulla qualità del servizio offerto dal sistema pubblico di gestione dei rifiuti, di cui i Comuni sono parte essenziale (chi fa può e deve essere giudicato, e ci sarà modo di capire meglio i criteri di valutazione), mette l’accento su un tema ineludibile per dare efficienza al sistema in tutte le aree del Paese, quello della diffusione degli impianti di trattamento e riciclo. Anci - conclude il segretario generale – ritiene che questo tema debba essere al centro anche dell’azione regolatrice di Arera, oltre che essere oggetto di cospicui investimenti nell’abito del Pnrr”. (Com)