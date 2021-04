© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica che "è stata riaperta al traffico la strada statale 130 'Iglesiente' a Elmas (Ca). La statale era stata provvisoriamente chiusa al traffico - in seguito ad un incidente occorso ad un mezzo pesante sulla rampa dello svincolo, non di competenza Anas – per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso". (Com)