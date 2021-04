Torino: didattica inclusiva a scuola, siglato il patto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è stato presentato alla stampa il Protocollo d’Intesa tra Università degli Studi di Torino, Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Università del Piemonte Orientale e Città Metropolitana di Torino per la promozione della cultura dell’inclusione con particolare riferimento all'ampliamento del numero di docenti specializzati per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, in collaborazione con le Organizzazioni Sindacali Comparto Scuola CISL, CGIL e UIL. Sono intervenuti Stefano Geuna, Rettore Università degli Studi di Torino, Giuseppe Bordonaro, Vice Direttore Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Roberta Lombardi, Delegata del Rettore per le Politiche dell'inclusione Università del Piemonte Orientale, Barbara Azzarà, Consigliera delegata all'istruzione Città Metropolitana di Torino, Luisa Limone, Segretaria generale FLC CGIL Piemonte, Maria Grazia Penna, Segretaria generale CISL Scuola Piemonte e Diego Meli, Segretario generale UIL-SCUOLA Piemonte. La sottoscrizione del Protocollo rappresenta un passo molto importante nella direzione della diffusione della cultura dell’inclusione. Le parti coinvolte intendono favorire un modello di società inclusivo e sostenibile e costituiscono a tale scopo un Gruppo tecnico di Lavoro con l’obiettivo di sviluppare azioni di sistema tramite l’avvio di percorsi di formazione su focus specifici per incrementare il numero di docenti di sostegno specializzati e formare un pool di esperti sulla disabilità che potranno essere ambasciatori della cultura dell’inclusione sul territorio. Nell’ambito dell’accordo siglato è stato presentato il Corso di aggiornamento e formazione professionale “Esperto nei processi di inclusione scolastica”, finanziato interamente dalla Regione Piemonte (a partire da 20.000 euro per il primo anno). Il Corso, che sarà attivato presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell'Università degli Studi di Torino, è finalizzato a formare i formatori del Corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. (segue) (Rpi)