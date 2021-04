Napoli: divieto di afflusso e circolazione veicoli su isole di Capri, Ischia e Procida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si rende noto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto il divieto di afflusso e circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori per le isole di Capri e Procida, a decorrere dall’1 aprile 2021 e per l’isola di Ischia, a decorrere dal 2 aprile 2021". Lo rende noto la Prefettura di Napoli che poi specifica: "la possibilità, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, che il prefetto di Napoli conceda ulteriori autorizzazioni di sbarco, di durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull’isola". (Ren)