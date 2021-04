Piemonte: bilancio di previsione 2021-23, le opposizioni presentano 600 emendamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riprogrammazione dei fondi europei sugli assi 1 e 3 consente di continuare a sostenere le imprese e la sanità. “Per le imprese in difficoltà vogliamo estendere la possibilità di ricorrere al microcredito”, ha aggiunto l’assessore. Sulle tempistiche l’Assessore Tronzano ha ipotizzato una nuova calendarizzazione sul futuro Bilancio di Previsione: “ci impegniamo, per il prossimo bilancio ad arrivare all’approvazione entro il 31 dicembre, mi scuso per il ritardo di quello attuale e chiedo la collaborazione di tutto il Consiglio per rispettare la tempistica futura”. Per quanto concerne i numeri del Bilancio di previsione: “Abbiamo cercato di coprire tutte le spese essenziali e necessarie con 200 milioni al personale, 550 milioni per i mutui mentre 323 milioni sono riservati al disavanzo. Non essendo sufficiente il bilancio della sanità abbiamo destinato 10 milioni per gli emotrasfusi e 10 milioni per la medicina territoriale”, spostati dal trasporto pubblico locale con l’impegno di reintegrarli successivamente. 218 milioni vanno al pagamento dei debiti scaduti, con l’impegno di rinegoziare con il Mef il tasso d’interesse per passare dal 4 all’1% e 123 milioni per il fondo sui crediti di dubbia esigibilità. Tra le mancate entrare a causa della sospensione delle cartelle esattoriali, il recupero dell’evasione del bollo auto perde 68 milioni. Quest’anno mancheranno anche i 90 milioni del mutuo acceso dalla Giunta regionale precedente e i 200 milioni derivanti dal rientro di capitale di Finpiemonte. “Nonostante ciò – ha proseguito Tronzano – vengono dedicati circa 80 milioni per l’istruzione, più 26,7 per il diritto allo studio. Rispettivamente erano 69 e 25,3 del 2019. Per le politiche della famiglia e i disabili, contro i 164 del 2019, nel 2021 ci sono 225 milioni. Il lavoro e la formazione passano da 273 del 2019 a 402 milioni nel 2021. Per gli Extralea siamo riusciti ad arrivare a 50 milioni, sfiorando lo stanziamento degli anni migliori”. (Rpi)