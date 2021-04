Vaccino: in Campania oltre 860mila dosi somministrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 609.518 cittadini. Di questi 251.229 hanno ricevuto la seconda dose.Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 860.747. Questi i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 del 1 aprile 2021 diffusi dall'Unità di crisi della regionale. "La percentuale dei vaccinati varia - ha precisato la struttura campana - in relazione alle adesioni ricevute. Anche in virtù di un aumento numerico delle somministrazioni potrebbe esserci un decremento in termini percentuali dovuto quindi all’aumento delle adesioni".(Ren)