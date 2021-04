Campania: De Luca in visita a strutture per l'autismo a Qualiano (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è recato oggi in visita a Qualiano (Na) presso BlunAuti e Paidés, le due strutture per adolescenti con sindrome di autismo dell’Asl Napoli 2 Nord che si qualificano come unici centri pubblici di questo genere in Campania. Antonio d’Amore, dirigente dell'Asl Na 2, ha dichiarato: “La struttura di Qualiano rappresenta una sfida vinta per la sanità pubblica. Abbiamo avviato le attività qui nel 2017 ed oggi le potenziamo, forti di un’esperienza ed una competenza sulle tematiche dell’autismo, riconosciutaci sia in Campania che fuori. Abbiamo l’obbligo di essere vicini ai pazienti e alle famiglie anche in questo periodo di pandemia, rompendo con l’ausilio delle tecnologie e con una corretta programmazione la solitudine cui ci costringono le misure di isolamento. Ringrazio il Presidente per la sensibilità che ha voluto mostrare, visitando queste nostre strutture ed il personale del servizio di Neuropsichiatria per la dedizione e professionalità con cui si prendono cura dei nostri giovani pazienti.” (Ren)