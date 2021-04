Abruzzo: Chieti, a luglio la riedizione della coppa Enturismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nostra storia affonda le sue radici ai primi del '900 quando a Chieti si svolgevano competizioni importanti come la Coppa della Colonnetta, dallo Scalo a Chieti, poi dal Gran Criterium Vetturette, corsa internazionale che dal 1951 al '54 ha portato eventi e piloti di prestigio in città, la Coppa Città di Chieti, nata nel '57 come gara di velocità, fino alla manifestazione più importante che fu la Coppa Enturismo che dal 1960 al 1973 dalla Villa di Chieti, passando per la Costa dei Trabocchi, portava alto il valore del territorio approdando alla vetta della Maiella. Grazie al lavoro portato avanti anche con Aci-Chieti, siamo pronti a far rivivere questo mondo, organizzando una riedizione di questo evento: l'ultimo fine settimana di luglio abbiamo infatti previsto una nuova versione della Coppa Enturismo, in versione ridotta, che partirà dalla Villa come storicamente accadde, per approdare a Passo Lanciano passando per Fossacesia. Sarà una corsa del territorio, per sottolineare bellezza e valori della città e della sua provincia. Abbiamo in cantiere anche un evento per settembre, l'idea è quella di proporre un vero e un Concorso di eleganza Città di Chieti, una sfilata con premi, mettendo in mostra il grande patrimonio automobilistico teatino e del territorio. C'è tanta voglia di riprendere un percorso interrotto, siamo felici di farlo con un'amministrazione vicina e disponibile". (Gru)