Venezia: Franceschini, da Cdm decisione definitiva su grandi navi fuori dalla laguna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiunque in questi ultimi anni sia passato a Venezia, cittadino italiano o del mondo, è rimasto sconvolto dal vedere queste navi lunghe centinaia di metri, alte come condomìni, passare in luoghi così fragili come il Canale della Giudecca o davanti San Marco. Per questo è molto importante la decisione del Consiglio dei Ministri di ieri di progettare e realizzare l'approdo definitivo delle navi fuori dalla Laguna come ha chiesto l'Unesco da tempo all'Italia". Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, commenta la decisione presa ieri dal Cdm di approvare il decreto-legge che stabilisce che l'approdo definitivo delle grandi navi a Venezia dovrà essere progettato e realizzato fuori dalla Laguna, come chiesto dall'Unesco. (Com)