Venezia: Ac, governo dia tempi certi per Grandi navi fuori laguna (2)

- Per i deputati "sarebbe interessante, poi, avere un cronoprogramma con gli step per arrivare all'esecuzione della soluzione definitiva, che condivido debba essere fuori dalla Laguna, perché la sensazione è quella che si stia spacciando per provvisoria una scelta che in realtà è quello che il Pd e il sindaco Brugnaro vogliono come definitiva almeno dal comitato del novembre 2017. E poi rimangono un sacco di nodi non chiariti: verrà scavato il canale Vittorio Emanuele III per far transitare le navi dal canale dei Petroli alla stazione marittima? Come verrà gestita la convivenza con il traffico commerciale con il canale dei Petroli a senso unico alternato? Quando il Mose sarà alzato cosa succederà? Non sono questioni secondarie, visto gli impatti che tutte queste misure avranno su Venezia e la sua laguna, un patrimonio che è del mondo intero e che rischia la declassazione dall'Unesco per la riconfermata incapacità della Politica". (Com)