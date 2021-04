Napoli: de Magistris, completata riqualificazione in Piazza Mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono completati i lavori di riqualificazione di Piazza Mercato a Napoli. Lo rende noto il sindaco Luigi de Magistris. Il primo cittadino ha ricordato che i lavori sono stati eseguiti "nell'ambito del Grande Progetto Unesco". In particolare, i lavori della piazza, eseguiti in accordo con la Soprintendenza, hanno comportato: il rifacimento della pavimentazione in basolato con materiale vesuviano; l'eliminazione degli scalini al centro della piazza; la completa pedonalizzazione dell'area garantita da dissuasori su tutti i lati di accesso, con ingresso consentito solo ai mezzi di soccorso; il rinnovamento dell'impianto fognario. "Quando usciremo da questo periodo difficile - spiega il sindaco - grazie alla riqualificazione, Piazza Mercato partirà con una marcia in più. La pedonalizzazione rende lo spazio più fruibile da commercianti e ristoratori, trasformando la piazza in un piacevole luogo di incontro e, soprattutto, in un'area per eventi culturali e fieristici. Ritornerà presto ad essere un punto di riferimento commerciale non solo per il quartiere e per la città, ma per tutti i viaggiatori che verranno a trovarci". (Ren)