Campania: Cammarano (M5s), donerà quattro tv all'ospedale di Agropoli (Sa)

- Domani alle ore 12.30, il presidente della commissione regionale speciale della Campania per le aree interne Michele Cammarano effettuerà una donazione di 4 televisori al presidio ospedaliero di Agropoli. Cammarano ha spiegato: "Si tratta di un piccolo gesto di solidarietà che si unisce ai tanti gesti quotidiani e straordinari che in queste difficili settimane stanno compiendo tanti enti, associazioni, aziende e semplici cittadini. Nella situazione che stiamo affrontando si avverte maggiormente la necessità di un potenziamento delle strutture ospedaliere decentrate, per garantire il diritto all'assistenza e alla salute anche quando saremo finalmente usciti dall'emergenza pandemica". Come si legge in una nota "Le tv saranno nella disponibilità dei cosiddetti pazienti in uscita affetti da Covid-19, che da qualche tempo trascorrono presso l'ospedale di Agropoli le giornate di recupero. Si tratta di persone che hanno superato la fase più acuta e pericolosa della malattia, con sintomi in fase di regressione, ma per le quali si rende ancora necessario il ricovero in ospedale. Una condizione che li costringe ancora al completo isolamento, se si esclude l'uso del telefono".(Ren)