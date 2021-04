Sardegna: Aou Sassari, a Malattie infettive occupati 36 posti letto su 40

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Sassari è di nuovo allarme per i ricoveri Covid: nel reparto di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera universitaria 36 posti letto su 40 sono infatti occupati. La direzione dell'Aou Sassari ha iniziato le operazioni di dimissione o trasferimento ad altri reparti dei pazienti di Pneumologia che potrebbe presto diventare struttura Covid. Altri posti letto, in caso di necessità, potranno essere recuperati in Geriatria e Oncologia. Dalla direzione sanitaria dell'Azienda la conferma che "con questo trend, possiamo soltanto pensare che nel giro di pochi giorni sarà necessario dover riconvertire all'attività Covid quei reparti che sono essenziali per l'assistenza e la cura di altre malattie". (Rsc)