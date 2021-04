Napoli: avviata ad Acerra la co-progettazione inclusiva per la realizzazione del parco Akeru (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dalla giornata di oggi sono stati coinvolti diversi soggetti, rappresentativi del mondo delle disabilità, nel processo di progettazione partecipata, con il progettista dell'opera Arch. Miano, affinché ognuno possa apportare le proprie idee ed i propri suggerimenti. "L'idea portante di questo lavoro di co-progettazione – ha ribadito il Sindaco Lettieri - è mettere, sin dalla fase di progettazione dell'opera, la persona e la sua rete di relazioni al centro di un processo che parta dai suoi bisogni, bisogni che non sono uguali per tutti, ma attengono all'identità personale, alla singola persona. Vogliamo contribuire al benessere di tutti, rendendo i vari portatori di interessi parte attiva e partecipe del percorso decisionale e di definizione del bisogno e della risposta". L'iniziativa è stata salutata con apprezzamento dall'avv. Paolo Colombo, garante regionale dei disabili: "Si tratta sicuramente di una buona prassi e un approccio che va valorizzato, magari potrà essere da esempio per altre amministrazioni. Insisto molto sull'accessibilità, abbiamo tutti gli stessi bisogni, gli stessi diritti, vogliamo tutti avere accesso alla cultura e a momenti di svago, ed è importante che ci sia attenzione per questi diritti. Per noi disabili avere degli spazi dove trascorrere una parte della nostra giornata è una cosa importante". La presidente Gallucci dell'associazione "#micolorodiblu" ha ribadito che si tratta "di un'iniziativa apprezzabile e degna di attenzione", per lo psicologo Angelo Rega "l'esperienza della co-progettazione inclusiva era tipica di altre città europee e del nord, ne abbiamo parlato a Bologna ben due anni fa durante un convegno internazionale, non immaginavo che un giorno l'avremmo realizzata anche nella città di Acerra". Il consigliere nazionale Uici, Giuseppe Fornaro, ha dunque lanciato la proposta: "Facciamo diventare questo parco il punto di riferimento dell'intera città metropolitana di Napoli". (Ren)