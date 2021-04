Abruzzo: Chieti, a luglio la riedizione della coppa Enturismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storia motoristica riaccende i motori con l'affiliazione dell'associazione di auto storiche "Ruote Classiche Teatine" al Club Aci Storico, parte integrante dell'Automobil Club d'Italia che da 115 anni ha accompagnato lo sviluppo dell'automobilismo nel Paese. Per l'Abruzzo si tratta del primo ingresso ufficiale nel club, per la città è motivo di prestigio, grazie alle iniziative a cui questo riconoscimento farà da propulsore, presentate stamane in conferenza dal sindaco Diego Ferrara, con il vicesindaco e assessore a Cultura e manifestazioni Paolo De Cesare, l'assessore allo Sport Manuel Pantalone e per bocca del direttore dell'Aci-Chieti Roberto D'Antuono, dell'avvocato Mario Aloè del Cda e del presidente dell'associazione di auto storiche, Filippo Rosa. "Questa affiliazione onora la città e richiama la sua storia, quella di un passato di manifestazioni belle, importanti e partecipate che vogliamo provare a far rivivere attraverso una nuova sinergia - così il sindaco Diego Ferrara -. Ricordo eventi con tantissima gente e automobili scintillanti, saremo felici di veder tornare Chieti ad avere un ruolo anche in questo ambito, che fonde cultura, turismo e intrattenimento. Onorati dell'affiliazione ad Aci Storico per il prestigio che questo club nel club riveste nel settore automobilistico - così il presidente dell'associazione Ruote Classiche Teatine, Filippo Rosa -. La nostra è un'associazione nata per valorizzare il settore e dare sfogo alla passione che anima i nostri associati che comprendono i rivenditori di auto e i collezionisti del territorio. (segue) (Gru)