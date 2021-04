Torino: didattica inclusiva a scuola, siglato il patto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’inclusione scolastica degli alunni disabili è un elemento fondante della scuola, oltre che un principio stabilito dalla Costituzione italiana, tema fondamentale verso il quale è doveroso prestare la massima attenzione istituzionale. La carenza di docenti in questo ambito si può definire strutturale, rendendosi più che mai necessario agire per invertire questa tendenza – aggiunge l’Assessore all’Istruzione e al Diritto Universitario della Regione Piemonte Elena Chiorino – come Regione Piemonte abbiamo voluto favorire un modello sostenibile attraverso “azioni di sistema condivise” per promuovere la cultura dell’inclusione con percorsi di formazione e focus specifici, volti a potenziare il numero di docenti di sostegno specializzati, costituendo così un vero e proprio un pool di esperti sulla disabilità. Ringrazio le realtà coinvolte in questo progetto che, attraverso il proprio contributo, lo hanno reso possibile.” “L'Ufficio scolastico regionale del Piemonte - afferma Giuseppe Bordonaro, Vice Direttore Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - accoglie con entusiasmo questo primo risultato operativo del Gruppo di lavoro formazione, previsto dal Protocollo d’intesa interistituzionale per la promozione della cultura dell'inclusione in Piemonte. L'attivazione del corso “Esperto nei processi di inclusione scolastica – Scuola Secondaria – Anno Accademico 2020-2021”, finalizzato a formare i futuri docenti di laboratorio dei corsi di specializzazione sul sostegno, permetterà all'Università piemontese di ampliare la platea dei destinatari, assicurando alle scuole, agli studenti più fragili ed alle loro famiglie, docenti esperti e formati. Tale azione formativa di secondo livello (c.d. formazione dei formatori) è perfettamente coerente con le indicazioni nazionali del Ministero dell’istruzione in materia di formazione del personale docente. Negli ultimi piani nazionali di formazione del personale scolastico, infatti, sono state privilegiate azioni rivolte a limitati numeri di docenti “facilitatori” ( tutor, coordinatori, referenti, etc), con l'obiettivo strategico di creare figure di sistema per una più capillare e continua azione formativa all'interno delle scuole. Figure che, nel su citato protocollo d'intesa sono state denominate “ambasciatori” della cultura dell’inclusione”. “I temi dell’inclusione - sottolinea Roberta Lombardi, Delegata del Rettore per le Politiche dell'inclusione Università del Piemonte Orientale - sono primari nel Piano strategico dell’Università del Piemonte Orientale, con un'attenzione particolare, di lunga data, alle studentesse e agli studenti con disabilità, soprattutto coloro che hanno una diagnosi di DSA. Abbiamo accolto prontamente questo progetto di formare gli insegnanti di sostegno e saremo lieti di accoglierli nelle nostre strutture del Piemonte orientale, in modo che non si debbano spostare a Torino per seguire i corsi”. Barbara Azzarà, Consigliera delegata all'istruzione Città Metropolitana di Torino commenta: "Il protocollo è volto a migliorare la formazione dei docenti che si occupano degli studenti disabili: un'intesa della quale Città metropolitana di Torino è particolarmente soddisfatta, perché unisce l'esigenza dell'aggiornamento per i nostri insegnanti all'attenzione indispensabile per gli alunni che più hanno bisogno di un sostegno qualificato. La Città metropolitana di Torino si impegna a reperire gli spazi per la formazione e a collaborare per l'attuazione di questa importante intesa". (Rpi)