Vaccino: De Luca, struttura pubblica procederà per fasce d'età e categorie a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Servono più vaccini". Così il presidente della Regine Campania Vincenzo De Luca a margine della visita al centro BlunAuti di Qualiano. "Nella nostra regione non ci sono stati scavalchi da parte delle categorie professionali - prosegue - Abbiamo vaccinato gli ultra 80enni, siamo al 60 per cento, e proseguiremo con i fragili. Anche nel mondo della scuola siamo a livelli molto elevati di vaccinazione. Alcune categorie però sono rimasti fuori, come gli autisti del trasporto pubblico, i dipendenti comunali e delle poste: la struttura pubblica procederà quindi per fasce d'età e per categorie a rischio". "Intendiamo valorizzare le Isole e procedere con la campagna di vaccinazione anche qui - aggiunge il governatore - Ischia, Capri e Procida sono nomi importanti per il turismo internazionale. La campagna vaccinale serva anche a rilanciare la nostra stagione turistica. Una forte operazione sanitaria servirà per non farci rubare i turisti dalla Grecia". (Ren)