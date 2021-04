Biella: distretto urbano del commercio, presentato progetto alla Regione Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il Comune di Biella ha inoltrato alla Regione Piemonte la relazione di candidatura del progetto di riconoscimento del Distretto Urbano del Commercio (Duc). L’obiettivo dell’amministrazione è quello di accedere al primo bando, e ai successivi che saranno in programma, per avviare le azioni con cui si intende valorizzare e incentivare il rilancio del commercio cittadino. Il perimetro definito per individuare il percorso urbano del commercio non è riferito al solo centro storico, ma la delimitazione include anche le aree mercatali e includerà un importante numero di esercizi commerciali (oltre mille) integrati con altri settori economici. Gli obiettivi principali che si pone il Duc, su base almeno quinquennale, prevedono una serie di progetti di qualificazione urbana, con una migliore attrattività delle attività commerciali esistenti e la riqualificazione di aree verdi e arredo urbano delle aree interessate. Il documento inoltrato alla Regione Piemonte ha trovato un ampio sostegno territoriale. Ha visto la stipula di un protocollo d’intesa tra Comune di Biella, Ascom, Confesercenti più le lettere di sostegno giunte da Confartigianato, Cna, Uib, Atl Biella Vercelli e Valsesia, Pro loco di Biella, Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, Città Studi, Consorzio turistico Biellaccoglie, Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Confimi, CIA, Coldiretti. “Il progetto inoltrato alla Regione – spiega l’assessore al Commercio e Turismo Barba-ra Greggio -, è frutto di un lavoro condiviso di squadra, che si pone come obiettivo la valorizzazione del perimetro commerciale in virtù anche dei due titoli ottenuti nel 2019 di Biella Città Creativa Unesco e nel 2020 di Biella Città Alpina. Si è assistita a una grande sinergia tra commercio, artigianato, industria, agricoltura, settore turistico, della cultura, della for-mazione più il coinvolgimento degli ordini professionali. Con il documento redatto e approvato gettiamo le basi per credere a un progetto condiviso a sostegno del commercio: ora abbiamo le carte in regola per ambire ad aggiudicarci gli attuali e i futuri bandi in materia”. (segue) (Rpi)