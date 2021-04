Covid: Sardegna, dieci medici e cinque infermieri militari rinforzeranno campagna vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci medici e cinque infermieri militari daranno man forte alla campagna di vaccinazione in corso in Sardegna. E' quanto emerge dal vertice a Villa Devoto con il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Dalla Regione è arrivata la richiesta per avere, in aggiunta, altri cinque infermieri. Secondo i calcoli dell'Ats (Azienda per la tutela della salute), per arrivare all'obiettivo fissato dal governo per fine aprile di 17 mila vaccinazioni al giorno (510 mila al mese), servirebbero altri 220 vaccinatori da affiancare ai 450 attuali, molti da quali da reperire fra i medici di base. A queste condizioni, secondo l'Ats, si riuscirebbe a somministrare la prima dose a tutta la popolazione entro luglio, Quanto al cinque per cento delle dosi in meno ricevute dalla Sardegna, Figliuolo ha assicurato che si farà un approfondimento e che si potranno recuperare le dosi non ricevute. (Rsc)