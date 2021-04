Napoli: Laboccetta, il futuro non è al centro ma a destra, Pomicino se ne faccia una ragione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pomicino è convinto che il futuro della politica italiana passerà per il centro. Per la cosiddetta area moderata. Con tutto il rispetto per il pensiero dell'ex ministro democristiano non condivido. Sono invece convinto che il futuro appartiene alla nuova Destra". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente dell'associazione Polo Sud: "A quel grande contenitore culturale che sta fuori dai partiti tradizionali definiti sovranisti e che nei movimenti civici e nell'associazionismo sta facendo crescere una galassia di movimenti fortemente identitari e liberi. Questo mondo affiancherà nei prossimi tempi sia la Lega che Fratelli d'Italia. Non sarà certo come le sardine che a sinistra si agitano, manifestano, ma idee nuove non riescono ad elaborarne". Quindi ha concluso: "Se Salvini e la Meloni sapranno con coraggio guardare anche fuori dai campi trincerati delle rispettive formazioni per il centrismo pomiciniano spazi non ve ne saranno. Ognuno, caro Pomicino, è figlio del suo tempo. Fattene una ragione”. (Ren)