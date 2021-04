Campania: Lega, sbarco migranti a Salerno, si faccia chiarezza su continui episodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una nave turca salva nelle acque greche trentadue profughi turchi e due bielorussi e l'unico porto sicuro nel Mediterraneo è lo scalo di Salerno? Raccontata così sembra un pesce d'aprile ed invece sono notizie riguardanti la cronaca delle ultime ore". Così in una nota il coordinamento regionale della Lega in Campania, che ha continuato: "Ci attiveremo nelle sedi opportune per capire se le coste campane sono entrate di fatto nelle nuove tratte dei trafficanti di esseri umani. Solo alcuni mesi fa un'imbarcazione approdò in penisola sorrentina e successivamente un ulteriore sbarco, sempre a Salerno. Qualcuno, evidentemente, ha inteso alimentare il business immigrazione in provincia di Salerno? Bene la prudenza della Prefettura sui tamponi. Ci aspettiamo risposte alle nostre domande, data la complessità della situazione attuale, che vede oltremodo stressate le strutture ospedaliere e il personale medico ed infermieristico allo stremo" (Ren)