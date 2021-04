Campania: Casciello (FI), grazie ai ministri Brunetta e Carfagna il governo salva il "concorsone"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio il ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, e il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, per aver lavorato intensamente in questo periodo e aver accolto la mia richiesta di mettere in sicurezza il Concorsone regionale Ripam Campania, come stabilito dal decreto Covid in via di approvazione stasera in consiglio dei ministri”. Lo ha affermato Gigi Casciello, deputato di Forza Italia e tra i fondatori dell’associazione Voce Libera: “Il governo Draghi ha dato l'ok al completamento del concorsone per i quasi 2mila tirocinanti che, in questo anno complicatissimo per la pandemia, hanno prestato un lavoro d'eccellenza agli Enti campani in cui sono stati impegnati". Casciello ha concluso: "Adesso il concorso potrà essere completato ma la Regione Campania dovrà fare in fretta e optare, in merito alla prova unica, alla soluzione più semplificata e che permetta la stabilizzazione di tutti i tirocinanti con ampia soddisfazione degli enti presso i quali hanno prestato in questi mesi una qualificata e continua prestazione”. (Ren)