Campania: garante disabili, anno difficile, cresciute disuguaglianze e discriminazioni (3)

- Inoltre, il Garante regionale per i disabili ha realizzato progetti quali: “Campania Solidale”, “Campania Accessibile”, il protocollo d’intesa con l’Anci Campania e collaborazioni con le Università della Campania e pubblicato un bando per le scuole denominato “Raccontami la Disabilità”. Sono stati istituiti il Registro degli Amministratori di Sostegno e il Comitato Tecnico Scientifico, al quale aderiscono componenti del mondo universitario, degli ordini professionali, del mondo del volontariato e delle fondazioni. Sono stati, altresì, organizzati corsi sulla Convenzione Onu, sull’Amministrazione di Sostegno e sul Sostegno Psicologico alle famiglie con persone disabili. Infine, è stato istituito il Premio “Padre Pio” al merito civico per la solidarietà e l’inclusione nei confronti delle persone con disabilità. (Ren)