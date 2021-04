Molise: Pd presenta odg in Consiglio regionale su Recovery fund e politiche femminili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Pd, nell'Assemblea regionale molisana la pandemia da Covid-19 sta affermando un cambio di paradigma politico e sociale: problemi finora affrontati parzialmente o non affrontati affatto come la denatalità, la disoccupazione femminile, la povertà educativa, il disinteresse per l'infanzia, la mancata conciliazione famiglia lavoro, l'insufficienza del welfare sociale sui servizi alla persona da zero anni alla terza età, hanno rivelato la loro urgenza e importanza occupando con forza il campo delle politiche statali e sovranazionali per uno sviluppo globale e sostenibile. Perché i vantaggi dell'azione strutturale su educazione e cura della prima e della infanzia, sulla scuola, su incentivazione del lavoro femminile, sul superamento della discriminazione di genere relativa a funzioni, salario e riconoscimenti, sulla presenza delle donne nelle decisioni della policy pubblica, sarebbero tali da ripagare gli investimenti, che in questo modo diverrebbero "moltiplicatori" di guadagni sociali, economici, culturali, demografici.Soprattutto alla vigilia dell'approvazione a livello europeo del Recovery fund, con i suoi 750 miliardi di euro destinati a sostenere gli Stati membri nell'affrontare l'impatto economico e sociale della pandemia, i cui fondi non potranno prescindere da progettualità e azioni destinate alle donne - che rappresentano la maggior parte delle persone che lavorano nella sanità, nel sociale, nella scuola e nelle imprese a più alto tasso di innovazione - per impedirne la segregazione lavorativa, sociale, economica, esistenziale, in considerazione delle rinunce e dei condizionamenti a cui sono sottoposte anche a causa di una organizzazione sociale non sempre adeguata. (Gru)