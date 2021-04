Autismo: garante disabili Campania, occorrono nuova legge regionale e più risorse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Anche la diagnosi è tutt'altro che semplice - spiega Colombo - da poco tempo è nato Abait, un ente italiano no profit voluto da associazioni come Anfass, Angsa e Fish che raccoglie un registro di specialisti nel settore dell'analisi del comportamento. Dall'autismo non si può guarire, ma si può curare, perché grazie ad interventi mirati si possono ottenere dei miglioramenti sostanziali. I trattamenti attualmente maggiormente accreditati si basano su interventi farmacologici ed educativi-comportamentali, in ambiente strutturato, così come specificato nelle 'Linee Guida' emanate dall'Istituto Superiore della Sanità. Fondamentale è la tempestività delle diagnosi e il supporto concreto delle Istituzioni a favore delle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico”. (Ren)