Campania: mazzette per superare concorsone insegnamento, arrestate due docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mazzette durante il "concorsone" per l'insegnamento del 2020: ai domiciliari due docenti campane M. C. ed O. C. Le donne sono accusate di aver chiesto ai candidati cifre tra i 20mila e i 40mila euro per passare il test per accedere all'insegnamento. Il provvedimento è stato eseguito dal commissariato di Pompei ed emesso dal gip di Napoli Nord. A dare il via alle indagini la segnalazione del presidente e di un altro membro della Commissione esaminatrice. A supporto delle dichiarazioni anche intercettazioni tra le docenti e i candidati. (Ren)