Piemonte: Castello di Rivoli, Francesca Lavazza nuova presidente

- Francesca Lavazza è la nuova presidente del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea: lo ha stabilito l’Assemblea dei soci dell’ente, riunitasi questa mattina in videoconferenza assieme con l’assessorato regionale alla Cultura. Succede a Fiorenzo Alfieri recentemente scomparso e rimasto in carica dal 2019 al 2020. "Esprimo grande soddisfazione per la scelta di Francesca Lavazza – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Vittoria Poggio – un profilo di grande competenza e di spessore, propedeutico per lo svolgimento delle attività di questo Ente a cui la Regione conferma fiducia e sostegno per allargare il ventaglio dell’offerta culturale verso un pubblico sempre più internazionale". (segue) (Rpi)