Campania: garante disabili, anno difficile, cresciute disuguaglianze e discriminazioni

- Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, Paolo Colombo, ha trasmesso al Consiglio regionale della Campania la Relazione sulle attività svolte nell’anno 2020, consultabile sul sito del Garante (https://www.cr.campania.it/garante-disabili/). “L’anno 2020 è stato il più difficile dal dopoguerra ad oggi a causa della pandemia per il Covid19 che ha messo a nudo, per le persone con disabilità, anni di disuguaglianze e discriminazioni le quali, nell’emergenza sanitaria, si sono aggravate – sottolinea Colombo – le persone con disabilità hanno pagato un prezzo estremamente alto, dapprima con le morti nelle Rsa, successivamente con l’isolamento a cui sono state costrette, infine, anche nella somministrazione dei vaccini. Anche nell’emergenza sanitaria, si è persa l’occasione di mettere al centro delle politiche le persone più fragili, per le continue pressioni degli apparati forti e delle lobby”. (segue) (Ren)