Piemonte: Regione, bando per le reti anti-insetto in difesa dei vivai

- Dal 1° aprile le aziende agricole del Piemonte potranno partecipare al bando regionale della misura 5.1.1. del PsrPiemonte 2014-2020 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico”, per richiedere contributi per l’acquisto di reti anti insetto e dispositivi analoghi finalizzati a contrastare la diffusione di Popillia japonica N. e Anoplophora glabripennis, gli organismi nocivi che colpiscono i vivai del Piemonte. Il bando ha una dotazione finanziaria di 387mila euro e scade il 3 maggio 2021. “Con l’apertura del bando 2021 prosegue il sostegno alle aziende vivaistiche piemontesi che devono intervenire per proteggere le colture dalla Popillia japonica, l’insetto nocivo che danneggia i vivai e continua a rappresentare un’ emergenza fitosanitaria per il settore”, dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo, Marco Protopapa. Il sostegno previsto dal bando alle aziende vivaistiche è un contributo in conto capitale pari all’80% delle spese sostenute; pari al 100% delle spese sostenute soltanto nel caso di interventi realizzati da Enti pubblici o collettivamente da più beneficiari. Gli interventi possono essere realizzati su tutto il territorio regionale, con priorità per chi svolge l’attività vivaistica nelle aree a rischio di gravi danni. Il bando è pubblicato sul sito della Regione Piemonte al link https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-op-511-contrasto-diffusione-popillia-japonica-n-anoplophora-glabripennis (Rpi)