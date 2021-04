Ambiente: Abruzzo, disponibili 490 mila euro per il Centro agrometeorologico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto operativo "Azioni di rafforzamento delle conoscenze agro-climatiche" afferisce al Programma operativo finalizzato ad attivare interventi a titolarità regionale a valere sulla sottomisura 7.6.1 del Psr Abruzzo 2014/2020 denominato "Attività di studio, tutela e valorizzazione della Biodiversità sul territorio regionale". "Questa Amministrazione regionale, grazie al prezioso supporto del dipartimento, intende procedere con la fornitura di nuove stazioni agrometeorologiche e con l'affidamento di servizi manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento dell'efficienza della rete di monitoraggio esistente del Centro agrometeorologico regionale - spiega l'assessore regionale all'Agricoltura, Emanuele Imprudente -. Si tratta di strumenti strategici per il settore, in particolare per le coltivazioni di pregio. Tra gli obiettivi principali ottimizzare la difesa sostenibile delle colture ed effettuare studi sul razionale utilizzo della risorsa idrica oltre che sul cambiamento climatico in atto. Tutte le centraline saranno equipaggiate con sensori per la misura dei principali parametri ambientali, quali temperatura e umidità relativa dell'aria, pioggia, vento, radiazione solare, eccetera, necessari per l'analisi dello stato delle colture, il controllo fitopatologico, lo studio dell'impatto delle evoluzioni climatiche sulle colture e sui territori". Imprudente ha annunciato anche che sarà attivata una collaborazione in stretta sinergia con l'Agenzia di Protezione civile regionale, "mediante la condivisione, in tempo reale, delle banche dati meteorologiche per una capillare acquisizione dei parametri ambientali". (Gru)