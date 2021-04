© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino al 30 aprile non ci saranno zone gialle in Italia. "Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla (...) si applicano le misure stabilite per la zona arancione". E' quanto si legge nella bozza del decreto legge Covid all'esame oggi del Consiglio dei ministri. (Rin)