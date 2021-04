Piemonte: Consiglio regionale, al via dibattito su bilancio di previsione 2021-23

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Piemonte ha avviato ieri, con le relazioni di maggioranza e opposizione, il dibattito sul Bilancio di previsione 21-23. La discussione proseguirà nella seduta di oggi. Alessandra Biletta (Fi), nella sua relazione, ha ricordato che per il 2021 le competenze ammontano a 18,8 miliardi di euro e 14,9 miliardi di cassa, mentre per il 2023 sono previste competenze in entrata per 17,9 miliardi. “L’emergenza sanitaria – ha detto – ha comportato una drastica riduzione delle entrate relative ai tributi”. Tutto ciò in una situazione di generale fragilità del Bilancio, che mette il Piemonte “in difficoltà rispetto alle altre grandi regioni del nord produttivo”. Malgrado ciò il documento è riuscito “a mantenere buoni livelli di finanziamento per tutti i settori” senza procedere a drastici tagli. Altro relatore di maggioranza, Paolo Bongioanni (Fdi) ha chiarito che il lavoro importante è anche quello di impostare la ripresa economica per il prossimo settennato. Malgrado il disavanzo “superiore a 6 miliardi di euro, non abbiamo fatto tagli alle risorse destinate alle categorie più fragili: assegni di cura, non autosufficienza; sugli extra Lea ci sono 4 milioni di euro". (segue) (Rpi)