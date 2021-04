Camera: Fico incontra coordinatore delle Assemblee regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina ho incontrato in videocollegamento il coordinatore delle Assemblee legislative regionali Roberto Ciambetti, assieme ai suoi vice Mauro Zanin ed Emma Petitti. Sono convinto che un confronto costruttivo e costante con i rappresentanti regionali sia molto utile per tutti, cittadini e istituzioni, ancora di più in un periodo complicato come quello che il Paese sta attraversando". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico. (Rin)