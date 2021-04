Donne: Abruzzo, trofeo Pari opportunità un vero successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione Pari opportunità della regione Abruzzo, Maria Franca D'Agostino, si è attivata con la commissione, per una iniziativa di solidarietà nei confronti delle donne vittime di violenza che ha coinvolto il mondo sportivo. Nella giornata di ieri, 30 marzo, nell'Ippodromo d'Abruzzo di San Giovanni Teatino (Ch) si è tenuta una gara di trotto, con la partecipazione dell'associazione "Le stelle", di cui fanno parte tra gli altri, personaggi conosciuti del mondo dello spettacolo, che hanno gareggiato con finalità di solidarietà e consentito di raccogliere dei fondi per il centro antiviolenza Alpha di Chieti. Ad aggiudicarsi il trofeo delle Pari opportunità è stato, con il cavallo Winner best, Alberto Foà, giornalista e cantautore, che ha raccolto con gli altri membri dell'associazione, la sfida di sensibilizzazione e reperimento fondi, per progetti volti a contrastare gli effetti del Covid e per il centro antiviolenza sulle donne. "Sono molto soddisfatta dell'iniziativa - ha dichiarato la presidente, Franca D'Agostino - che ha coinvolto lo sport e lo spettacolo, settori attualmente in grande difficoltà a causa del Covid, per una sfida di solidarietà in favore delle donne vittime di violenza. La somma raccolta di 400 euro è stata devoluta al C.a.V Alpha di Chieti, che ha avuto un incremento di richieste di aiuto dell'80 per cento subito dopo il primo lockdown. Il trofeo Pari opportunità rappresenta l'anno zero, nella speranza di poter replicare questa iniziativa per i prossimi anni, raccogliendo maggiori fondi e coinvolgendo anche gli altri Centri antiviolenza presenti nella Regione". (Gru)