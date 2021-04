Molise: Pd presenta odg in Consiglio regionale su Recovery fund e politiche femminili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale ha presentato un apposito ordine del giorno, per impegnare il presidente della regione Molise a valutare, monitorare ed intervenire affinché i fondi del Recovery fund siano distribuiti paritariamente sulle azioni che si rivolgono alla vita quotidiana di uomini e donne, con particolare attenzione alla questione dell'occupazione femminile. Ciò al fine di garantire la rappresentanza di genere nei livelli decisionali degli organismi pubblici che dovranno elaborare, promuovere e gestire politiche di spesa in ogni campo. Dunque, utilizzare le risorse del Recovery fund anche per favorire la formazione e l'occupabilità femminile, contrastare il divario retributivo di genere, potenziare la rete dei servizi alle persone, promuovere forme innovative di smart working e lavoro agile. Inoltre, l'ordine del giorno impegna il governo regionale anche ad assumere il bilancio di genere come strumento di pianificazione e misurazione dell'impatto di genere nelle politiche di programmazione di tutti i livelli istituzionali, ad esplicitare il tema della qualità del lavoro e al contrasto delle discriminazioni di genere, acuite dalla crisi Covid-19 in tutti gli atti di indirizzo da produrre, garantendo qualità dell'occupazione femminile e il potenziamento delle infrastrutture sociali per la conciliazione, per l'autonomia e per l'inserimento lavorativo delle donne con differenti abilità. Infine, l'appello alla regione Molise è quello di monitorare di smart working e lavoro agile, affinché non diventino ostativi ai percorsi di carriera e miglioramento professionale delle donne nei contesti lavorativi di riferimento, predisponendo azioni di contrasto alla povertà estrema attraverso progetti di reinserimento lavorativo per le donne in estremo disagio sociale. (segue) (Gru)