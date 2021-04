Enti locali: Castelli, 463 milioni a Comuni e Province, raggiunta intesa su decreti riparto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per il triennio 2021-2023, sono ripartiti 4,5 milioni all'anno, per il fondo per l'approvvigionamento idrico, costituito presso il ministero dell’Interno, a favore dei Comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Sempre a favore dei Comuni delle isole minori, sono destinati 3 milioni, per l’anno 2021, a copertura delle spese per l’acquisto dell’acqua e l’abbattimento delle relative tariffe. 5 milioni, invece, sono destinati all’erogazione di contributi a favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori", conclude la viceministra. (Com)