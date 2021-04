Terra dei fuochi: operazione interforze a Cicciano (Na), sequestri e sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito delle attività di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive, il raggruppamento “Campania” dell’Esercito su base 7° Reggimento Bersaglieri, ha svolto un’operazione di controllo straordinario contro lo smaltimento illecito e sulla prevenzione di roghi industriali, artigianali e commerciali nel comune di Cicciano (Na). L’operazione del 30 marzo è stata eseguita secondo le direttive stabilite dall’incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella Terra dei fuochi. Durante il controllo su strada sono state identificate 47 persone e sanzionandone 8. I militari hanno inoltre provveduto al controllo di 47 veicoli, sequestrandone 1 e sanzionandone 8. Sono entrati in azione 3 equipaggi, per un totale di 8 unità dell’Esercito italiano e della Polizia municipale di Cicciano (Na). Sono state comminate al termine dell’intensa attività multe per un totale di euro 1.793,59. Un rilevante contributo è stato dato dagli assetti Raven dell’Esercito italiano che con i dati ricavati dalle ricognizioni dei loro droni hanno permesso alle unità sul campo di sviluppare le attività conseguendo il massimo risultato. L’attività si inquadra nelle azioni di “secondo livello” (cioè operate da pattuglie congiunte dall’Esercito e dai corpi di Polizia municipale o metropolitana) che si aggiungono ai settimanali Action Day.(Ren)