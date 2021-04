Torino: servizio ferroviario metropolitano 5, attivazione linea nel 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stazione Torino San Paolo è funzionale al Servizio Ferroviario Metropolitano nell’ambito dei collegamenti SFM5 da/per Orbassano-San Luigi. Gli interventi previsti riguardano la realizzazione della fermata sulla linea SFM5 con unico marciapiede, oltre a modifiche alla sede ferroviaria e agli impianti di trazione elettrica e di comando controllo segnalamento, con la realizzazione di una passerella pedonale. I costi ammonterebbero a 7 milioni di euro con una ripartizione di 5 milioni a carico della Regione e di 2 in capo a Rfi. Nel corso delle interrogazioni e interpellanze è stata fornita risposta agli atti ispettivi dei consiglieri: Daniele Valle (Pd) sullo svolgimento dell'attività di revisione dei conti presso l'Agenzia territoriale per la casa Atc del Piemonte centrale da parte di un revisore non nominato dal Consiglio Regionale; del consigliere Domenico Rossi (Pd): “Vigili del Fuoco Volontari. Rendicontazione determina numero 3388 del 17 ottobre 2017: come sono stati spesi i soldi della determina e quando potranno ripartire i corsi di formazione per chi vuole entrare nel corpo dei volontari?”; del consigliere Alberto Avetta ad oggetto: “SFMA Torino - Ceres, continuano disagi e disservizi. A quando una soluzione definitiva?", “Disservizi e problemi di sicurezza sulla rete ferroviaria regionale” e "Linea Chivasso Ivrea - Aosta: soppressione passaggi a livello"; dalla consigliera Francesca Frediani (M4o) ad oggetto: “Ulteriori precisazioni in merito alla destinazione dei rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto presenti nel sito industriale di Salbertrand”; del consigliere Silvio Magliano (Moderati) su quali siano gli interventi previsti a sostegno delle autoscuole del Piemonte. (Rpi)