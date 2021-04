Campania: Iovino (M5s), gravissime accuse corruzione all'Università di Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È gravissimo quanto scoperto all'Università di Salerno, dove per molto tempo due dipendenti hanno messo in piedi un sistema che ha calpestato sistematicamente il merito, favorendo espedienti corruttivi che non possiamo assolutamente consentire che entrino nei nostri Atenei. Il diritto allo studio si garantisce anche impedendo giri di favori a vantaggio di pochi disonesti e a danno di quanti, con sacrificio e dedizione, portano avanti i loro studi. Per questo esprimo il vivo apprezzamento al lavoro della Guardia di Finanza e ai magistrati che hanno coordinato le indagini. Così come ringrazio il rettore e il management di Unisa per la collaborazione offerta e l'impegno a potenziare la piattaforma e i processi informatici, così da debellare all'origine il ripetersi di vicende gravissime come quella appena scoperta". Lo ha dichiarato in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino. (Ren)