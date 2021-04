Agricoltura: Marzano (Confagricoltura), appoggio pieno all'assessore Caputo per fermare i nuovi criteri di riparto Feasr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Confagricoltura Campania esprime pieno appoggio all’iniziativa politica dell’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo volta a fermare, d’intesa con gli altri assessori del Sud, i nuovi criteri di riparto del Fondo europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (Feasr) tra i Programmi di sviluppo rurale delle regioni (Psr) sul biennio di transizione 2021-2022 e presentati ieri dal ministro alle Politiche agricole Stefano Patuanelli alla Commissione politiche agricole della Conferenza stato regioni, perché ove realmente applicati sarebbero estremamente penalizzanti per le imprese agricole della Campania e delle altre regioni coinvolte.” Lo ha dichiarato Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania commenta la dura presa di posizione dell’assessore Campano Caputo, condivisa con gli omologhi delle regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Umbria: “La mossa dell’assessore Caputo e dei suoi colleghi è ampiamente condivisibile sia nel metodo che nel merito della questione, per altro assai complessa, che risponde all’elementare necessità di attenersi a quanto disposto dal vigente Regolamento Ue 2020/2220 sulla transizione in ordine al prolungamento della programmazione 2014-2020 a norme invariate.”(Ren)