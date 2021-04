Campania: Gallo (M5s), subito cabina di regia a Pompei (Na) per non perdere fondi Cis e Recovery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci vuole un'azione decisa del Ministero dei Beni Culturali, del Ministero del Sud e del Ministero dei Trasporti sulle grandi bellezze del Vesuviano , culla della cultura Italica". Così in una nota il deputato del M5S Luigi Gallo nel giorno in cui la Commissione Cultura della Camera si riunisce per votare la nomine di Mauro Cipolletta e Giovanni Di Blasio a direttore e vicedirettore del Grande Progetto Pompei per i prossimi sei mesi. Gallo ha spiegato: "È necessario attivare subito il Cis e una cabina di progettazione come fatto per i fondi europei del Parco Archeologico di Pompei, che si occupi di un'accurata pianificazione dello sviluppo Green e digitale che punti sulla mobilità sostenibile dell'area Unesco dei 9 comuni vesuviani inseriti nel distretto Buffer Zone Pompei . Solo così diventeremo grandi attrattori di risorse di fondi europei e fondi del Recovery Plan. Non possiamo permettere una vetrina come Pompei e i Paesi vesuviani per dimostrare al mondo che abbiamo speso al meglio i soldi del recovery plan e non salire su questo treno è un delitto". Gallo ha concluso: "Oggi preoccupano la mancanza di segnali e di progetti esecutivi per il masterplan del Grande Progetto Pompei nel cassetto dei ministeri da anni. Bisogna fare presto". (Ren)