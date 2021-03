Enti locali: Castelli, 463 milioni a Comuni e Province, raggiunta intesa su decreti riparto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vengono poi assegnati per il 2021, 82,5 milioni come ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero, dal primo gennaio al 31 marzo 2021, del pagamento di alcuni canoni di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria. La dotazione, con il decreto Sostegni, è stata incrementata di ulteriori 165 milioni, che verranno ripartiti con successivi provvedimenti, al fine di prorogare ulteriormente le esenzioni. Altri 150 milioni, di cui 100 per il 2021 e 50 per il 2022, vanno al risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, e non a patologie organizzative", informa ancora Castelli. (segue) (Com)