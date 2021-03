Imprese: economia circolare, Enel X e Morellino di Scansano insieme per sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una decisa accelerazione lungo la strada che porta alla sostenibilità, all’interno di uno dei territori del vino tra i più sensibili nel Paese riguardo alle tematiche della green economy. È questo l’obiettivo dell’accordo tra il Consorzio a tutela del vino Morellino di Scansano ed Enel X, che promuove best practice relative all’economia circolare da applicare al territorio e alle attività nei vigneti, ai processi di produzione e alle lavorazioni accessorie che vengono svolte nelle cantine del territorio di produzione del Morellino di Scansano. La collaborazione è stata presentata durante un evento digitale al quale hanno partecipato Stefania Saccardi, vicepresidente e assessora all’agricoltura della Regione Toscana; Leonardo Marras, assessore all’Economia e al Turismo della Regione Toscana; Francesco Palumbo, direttore dell’Agenzia regionale di promozione turistica; Augusto Raggi, responsabile di Enel X Italia; Nicola Tagliafierro, responsabile Sostenibilità di Enel X; Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio tutela Morellino di Scansano; e Alessio Durazzi, direttore del Consorzio. “Coniugare economia circolare e produzione di qualità è la risposta ideale alle sfide della sostenibilità ambientale che siamo chiamati ad affrontare: l’accordo è un esempio pilota e di eccellenza che ancora una volta identifica la Toscana terra capace di guardare avanti e lontano, in grado di mettere in campo soluzioni concrete e all’avanguardia attente all’ambiente e all’agrodiversità di cui i vigneti del Morellino di Scansano rappresentano un esemplare di pregio”, ha commentato Stefania Saccardi. (segue) (Com)