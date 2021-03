Covid: Rezza (ministero Salute), circolazione varianti impone aderenza regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia è "ormai presente in circa l’87 per cento dei campioni esaminati la variante inglese, caratterizzata da un aumento del 35-36 per cento della trasmissibilità". Lo ha detto Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, commentando lo studio effettuato dall'Istituto superiore di sanità con il ministero della Salute e in collaborazione con le Regioni. "E’ inoltre stata identificata la variante brasiliana in alcune Regioni dell’Italia centrale", ha aggiunto. "La presenza di queste varianti caratterizzate da un aumento della velocità di circolazione fa sì che sia necessario mantenere dei comportamenti prudenti ed essere aderenti alle regole stabilite dalle autorità sanitarie", ha concluso Rezza.(Rin)